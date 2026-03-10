¡Se salvaron! Barcelona rescata el empate ante un duro Newcastle

-

El FC Barcelona rescató este martes un valioso empate 1-1 en su visita al Newcastle United en el estadio St James' Park, en el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

El conjunto azulgrana vivió uno de los partidos más complicados de su actual campaña europea ante unas "Urracas" que se mostraron intensas, verticales y con mayor peligro en ataque durante varios tramos del encuentro. A pesar de generar varias aproximaciones, el equipo inglés tardó en encontrar el gol que rompiera el empate.

La recompensa para los locales llegó finalmente al minuto 86. Tras una jugada de desborde por la banda de Jacob Murphy, el balón fue enviado al borde del área donde apareció Harvey Barnes para definir y colocar el 1-0 que desató la celebración en el estadio.

Cuando parecía que el Newcastle se quedaría con la ventaja en la ida, el Barcelona encontró una última oportunidad en el tiempo añadido. Al minuto 90+4, una falta dentro del área sobre Dani Olmo fue sancionada como penalti por el árbitro. Desde los once pasos, el joven Lamine Yamal no falló y con un remate de zurda al 90+6 firmó el 1-1 definitivo.

El empate deja la serie completamente abierta y todo se definirá en el partido de vuelta, programado para el 18 de marzo en el Camp Nou, donde el Barcelona buscará aprovechar su condición de local para asegurar el pase a los cuartos de final.