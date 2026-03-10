Iniciativa busca financiar direcciones municipales de la mujer

-

La reforma surge porque la normativa actual no establece un presupuesto específico para su funcionamiento.

Una iniciativa de ley presentada ante el Congreso plantea reformar el Código Municipal para garantizar financiamiento específico a las dependencias definidas como Dirección Municipal de la Mujer (DMM), instancias encargadas de promover la igualdad de género y apoyar a las mujeres en las comunas del país.

La propuesta busca modificar el artículo 96 bis del Decreto 12-2002, con el fin de establecer de forma obligatoria un porcentaje del presupuesto municipal destinado al funcionamiento de estas dependencias.

La Dirección Municipal de la Mujer promueve la igualdad de género y brinda asesoría y acompañamiento a mujeres. (Foto: Congreso Guatemala)

Dichas instancias fueron creadas inicialmente como oficinas técnicas dentro de las municipalidades para impulsar el empoderamiento femenino y promover políticas orientadas a la igualdad de género.

Posteriormente, mediante el Decreto 39-2016, el Congreso las elevó a la categoría de dirección municipal, con funciones específicas dentro de la estructura de las corporaciones municipales.

Entre sus principales responsabilidades se encuentra brindar acompañamiento, asesoría y orientación legal a mujeres, especialmente en temas familiares y de derechos humanos.

Sin embargo, aunque la ley establece su creación y funciones, la normativa actual no define un presupuesto específico para su funcionamiento, lo que, según la iniciativa, limita la ejecución de programas y proyectos dirigidos a las mujeres.

La iniciativa de ley propone reformar el Código Municipal para financiar la Dirección Municipal de la Mujer. (Foto: Congreso Guatemala)

Por esta razón, la propuesta legislativa plantea que las municipalidades asignen al menos el 7% de los recursos que reciben del situado constitucional para financiar las actividades de las direcciones en mención.

Distribución de recursos

Estos recursos deberán utilizarse principalmente para programas sociales, incluyendo acciones para combatir la desnutrición y proyectos de desarrollo económico y social dirigidos a mujeres.