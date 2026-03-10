Cuatro agentes de la PNC resultan heridos tras accidente de tránsito

Los policías sufrieron lesiones y posibles fracturas, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial, en Cobán.
Un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados agentes policiales se registró la tarde de este martes 10 de marzo, en la 4a. avenida y 3a. calle de la zona 3 de Cobán, Alta Verapaz.
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se transportaban en vehículos de dos ruedas, pero por razones que se desconocen colisionaron en ese lugar.
Por lo tanto, Bomberos Voluntarios fueron alertados y les brindaron atención prehospitalaria a cuatro policías que resultaron heridos tras el percance vial.
Posteriormente fueron trasladados al seguro social de la localidad, ya que presentaban lesiones y posibles fracturas, según indicaron los socorristas.