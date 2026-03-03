Hansi Flick: "Estamos decepcionados, pero muy orgullosos"

-

El paso del FC Barcelona por la Copa del Rey llegó a su fin este martes frente al Atlético de Madrid. Pese al contundente 3-0 en el Camp Nou, el conjunto azulgrana quedó eliminado, un desenlace que su técnico, Hansi Flick, analizó con sentimientos encontrados.

"Estamos decepcionados, pero también muy orgullosos por la actuación de hoy. Ha sido un partido increíble por nuestra parte. Hemos tenido muchas oportunidades de haber marcados más goles. Al final no ha podido ser, pero lo asumimos", afirmó el entrenador alemán tras el encuentro.

Flick puso en valor la actitud colectiva y la identidad de juego del equipo. Subrayó que la plantilla cree firmemente en la manera en la que debe competir y destacó que todos los futbolistas rindieron a gran nivel. En ese sentido, elogió de forma especial el desempeño "increíble" de Pau Cubarsí y Marc Bernal.

El técnico también señaló que la mentalidad mostrada fue uno de los aspectos más positivos de la noche. Recordó que el equipo debe avanzar "paso a paso" tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones, y aseguró que, si quieren mantenerse con vida en Europa, deberán repetir actuaciones como la de este martes. "La calidad que hemos visto hoy está ahí", recalcó.

Lo habéis dejado todo en el campo.

En cuanto al parte médico, explicó que Alejandro Balde y Jules Kounde terminaron el encuentro con molestias y que, por el momento, están "fuera", a la espera de una evaluación más precisa. Sobre Pedri, confirmó que finalizó el choque en buenas condiciones.

"Estoy muy contento de que no haya pasado nada. Necesitábamos a Pedri en el campo, por eso le he preguntado si podía seguir. Era un riesgo que jugará los 90 minutos, pero tras el partido me ha dicho que estaba bien del isquio. El partido es distinto con él en el campo", concluyó.