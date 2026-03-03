Trump dice que podría "cortar todo el comercio" con España por los fondos a la OTAN

-

El gobierno español ha destacado que ambos países mantienen "una relación comercial histórica".

Donald Trump dijo este martes de que se podría cortar todo el comercio con España, cuyo gobierno de izquierda se negó a permitir que aviones estadounidenses usaran bases españolas durante la guerra con Irán y se opuso a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN.

"España se ha portado de manera terrible", dijo Trump a periodistas durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Washington.

"Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", añadió tras la decisión del gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez.

El gobierno español destacó que ambos países mantienen "una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa", dijo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

"Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos", declaró Albares.

Bases de Rota y Morón

"Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro", agregó.

Estados Unidos tiene un acuerdo con España para el uso de las bases de Rota y Morón en Andalucía, en el sur del país.

Albares recordó que esas instalaciones son "de soberanía española" y aseguró que "el compromiso de España con la seguridad euroatlántica está fuera de toda duda", poniendo como ejemplo la participación del país en misiones en los países bálticos, en Líbano o en Irak.

*Con información de AFP