"Estamos destinados a sufrir", apuntó Diego Simeone tras la semi de vuelta

El director técnico de los colchoneros se mostró bastante satisfecho por haber logrado el boleto a la final de la Copa del Rey.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró en conferencia de prensa que su equipo está "destinado a sufrir", luego de haber perdido en el juego de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey (3-0), pero haber avanzado gracias al 4-3 en el global.

Nos vemos en La Cartuja ❤️ pic.twitter.com/IOOZbK6RIa — Atlético de Madrid (@Atleti) March 3, 2026

"Somos el Atlético, estamos destinados a sufrir, a llegar al límite siempre. No sé qué nos dará, pero el camino es fantástico, porque así se disfrutan más estos pequeños pasos hacia lo que queremos. Esta afición necesitaba una final, ahora tocará disfrutarla", expresó.

El timonel argentino confesó que "planteamos el partido para atacar más por la banda derecha, pero sucedió muy poco por mérito de ellos. Creo que defendimos bastante bien, pero los goles nos fueron empujando hacia atrás, al final, conseguimos el pase".

"Jugaron un primer tiempo muy bueno, pero los goles han llegado más por desatenciones nuestras en el balón parado, que por el mismo juego. Igualmente, demostramos que sabemos pararnos ante la adversidad y eso es de lo que más rescato", sentenció.