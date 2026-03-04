Elección en la CC: dudas y opacidad en los tres magistrados ya designados

-

Tres de las cinco instituciones que integran la CC ya han nombrado a sus representantes para el período 2026-2031.

A poco menos de un mes, tres de las cinco instituciones que integran la Corte de Constitucionalidad (CC), ya han tirado las cartas sobre la mesa y han elegido a sus representantes ante la alta Corte constitucional del país para el período 2026-2031.

Con esto es de resaltar que la primera institución en nombrar a magistrado titular y suplente fue el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), le siguió el Consejo Superior Universitario (CSU), y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

De esta cuenta, sigue siendo una materia pendiente para el Congreso de la República y la presidencia de la República en Consejo de Ministros.

EN CONTEXTO: Este es el perfil de las magistradas de la CC designadas por la CSJ

Los elegidos

Y, es que de las instituciones antes mencionada, la Asamblea del CANG, el pasado 12 de febrero fue la primera en elegir a sus representantes, siendo éstos como magistrada titular Astrid Lemus, y como magistrado suplente Luis Fernando Bermejo.

Lemus le ganó la contienda, en segunda vuelta, al exrector de la Universidad de San Carlos (USAC), Estuardo Gálvez, con una diferencia de 1,779 votos a su favor.

Mientras que, Bermejo superó a Melvin Portillo para la suplencia, con una diferencia 785 de votos.

La segunda institución en despejar el ambiente con relación a la nueva CC fue el Consejo Superior Universitario (CSU), que tras celebrar una sesión secreta fuera de las instalaciones del Campus Central de la USAC se inclinó por Julia Marisol Rivera como magistrada titular, y José Luis Aguirre Pumay, como suplente.

En esta elección es de resaltar que Rivera obtuvo 23 votos válidos de los 39 integrantes del CSU presentes, 10 votos más que la actual magistrada titular de la CC Leyla Lemus, quien compitió por un período más en el máximo órgano en materia constitucional.

Mientras que, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sesión extraordinaria el pasado martes 3 de marzo, nombró como magistrada titular a Dina Josefina Ochoa Escibá, y como magistrada suplente a Claudia Elizabeth Paniagua Pérez.

Dudas y opacidad

Sin embargo, aunque estas tres instituciones hayan abiertos sus procesos de selección, aún existe quienes consideran que, aunque se han dado pasos firmes en la divulgación de estos cargos, también hay personas que se resisten a hacer cambios en las instituciones.

Un ejemplo de esto, a criterio del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Fernández Molina, es lo ocurrido en la elección del Consejo Superior Universitario (CSU), en donde a pesar de existir un mandato constitucional, la integración de éste sigue siendo cuestionado.

"Todos exigimos transparencia y pureza en los procesos. En este caso hay varios pelos en la sopa. ¿A qué me refiero? El tiempo de ejercicio de varios consejeros ya prescribió, venció y la CC así se los hizo ver", expuso.

Por su parte, Carmen Aída Ibarra, directora Ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, señaló que es difícil indicar cuál de los tres procesos que ya han designado a sus representantes en la CC es rescatable, pero que es la elección de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), el menos malo.

Refirió que los procesos de postulación que se promovieron para el nombramiento de magistrados titular y suplente tienen, a su criterio, "la espada de Damocles encima", pues existen cuestionamientos que han puesto en tela de duda el desarrollo de algunos procesos.

Agregó que en la elección realizada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también se ve la duda que ha rodeado su designación, pues las resoluciones emitidas en la actual CC, en las que han participado Ochoa Escribá y Paniagua Pérez, han sido cuestionables.

Explicó que lo sucedido con la CSJ hace pensar que este organismo de Estado se convirtió en el último refugio de los magistrados que por años han estado manipulando la justicia constitucional a favor de sus intereses, por lo que aseguró que esta "es una mala noticia", ya que no se reconoce honorabilidad y ética, y excelencia profesional a las dos magistradas nombradas por la CSJ. |

Para María Isabel Bonilla, investigadora asociada del Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN), aunque no deja de señalar los cuestionamientos que se les ha hecho a los diferentes procesos de selección, resalta la elección de magistrados a la CC superó las expectativas que se tenía, pues se ha visto participar a muchas personas en los diferentes procesos de postulación.

Agrega que, aunque son dos las instituciones que aún faltan por designar sus representantes en la alta Corte constitucional, es el Ejecutivo la pieza clave en este proceso, ya que es donde no se ha oído de un proceso opaco o amañado con candidatos que respondan a intereses.

"Creo que en estos procesos nos hemos dado cuenta de personas que participan para mantenerse en el cargo, pero también hay gente que se proyecta en estos puestos. Lo importante esta en colocar a un magistrado conocedor del derecho y del derecho constitucional y que sean los menos contaminados", explicó.

Externó que lo importante en estos procesos es que los ciudadanos "nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen estos procesos de segundo grado y así poder interesarnos no sólo por lo que hacen en estos cargos quienes están allí, sino exigir por las vías legales que cumplan con las funciones que se les ha encomendado", detalló.

Así han sido los procesos

Con la elección y designación de los magistrados titulares y suplentes de la CC para el período 2026-2031 resaltan los procesos de postulación que fueron abiertos por las cinco instituciones que integran esta alta Corte.

En el proceso del CANG hubo necesidad de dos rondas de votación. En la primera vuelta participaron 13 candidatos a la magistratura titular, y 7 postulantes como suplentes. En tanto que en la segunda fue notable la elección entre Lemus y Gálvez, para la magistratura titular, y Bermejo y Portillo para magistrado suplente.

La elección del CSU estuvo precedida de un proceso de postulación en la que se presentaron 14 expedientes, entre los que sobresalió el entregado por la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien le apuntó, en primera instancia a la CC por la USAC y luego lo hizo por la CSJ.

La elección y posterior nombramiento en la CSJ hubo un proceso de postulación en el que se recibieron 59 expedientes de 39 aspirantes, tanto para magistrado titular y suplente de la CC.

Previo a iniciar la votación en el pleno extraordinario, la CSJ excluyó a cuatro postulantes, de los cuales tres les apuntaban a la titularidad en la CC y uno a ambos cargos, como titular y suplente.

Mientras que, en el Congreso de la República, luego de recibir 55 expedientes, realizó una serie de entrevistas con los 47 aspirantes finales que son los nombres con los que deberá iniciar la votación el próximo jueves 5 de marzo.

Los magistrados pendientes

En el caso de la presidencia de la República, institución que aún mantiene como materia pendiente su designación a la CC, en el proceso de postulación se recibieron 76 expedientes entre magistrados titulares y suplentes.

A la fecha, previo a efectuar su elección en Consejo de Ministros, la cual ésta prevista para el próximo 13 de marzo, la secretaría General de la presidencia ha informado que se encuentra en la etapa de revisión de las expedientes presentados.

En tanto que, en el Congreso de la República, pese a que fue agenda en la propuesta de orden del día de este martes la elección simplemente no se realizó, pues la plenaria convocada fue "cancelada" como lo dijo el presidente del Legislativo, por falta cuórum en Junta Directiva, por lo que fue aplazada para el próximo jueves 5 de marzo en que volverá a estar en la propuesta de orden del día.