"Hay más implicados", la fuerte revelación de la madre de Zoel Cruz

Madre de Zoel Cruz hace fuerte revelación relacionada a los responsables del secuestro de su hijo.

Doña Yuli De León, madre de José Zoel Cruz De León, quien está desaparecido desde el 12 de noviembre de 2021, reveló que hay más personas involucradas en el secuestro de su hijo.

"Sé que hay más implicados pero que Dios se encargue dejo todo en las manos de las autoridades para que sigan trabajando como hasta ahora lo están haciendo y así buscar y poder encontrar el cuerpo de mi hijo", escribió doña Yuli en una publicación en Facebook.

De acuerdo con la madre del artista, por el momento únicamente hay dos hombres capturados, quienes fueron identificados como: Hugo Roberto Andony Galdamez Pineda y José Armando Granados Gallardo.

(Foto: captura de pantalla)

En su publicación de redes sociales, doña Yuli señaló que espera que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables y capturados hasta el momento.

También indicó que las investigaciones por parte de las autoridades siguen en desarrollo, y de momento deja las cosas "en manos de Dios esperando que la justicia llegue pronto para todos los involucrados"; para que finalmente se logre ubicar el cuerpo de Zoel.

Doña Yuli aprovechó para aclarar que la desaparición de su hijo no está vinculada con con el fallecido Hans Broiner Lemus Lorenzana, alías "El Broy", nieto del narcotraficante Waldemar Lorenzana, conocido como "El Patriarca".

La madre de Zoel explicó que desconoce por qué algunos medios se atrevieron a difundir una versión falsa.

"Nada que ver, todos sabemos que la telefonía no marcó que él estaba ahí, solo maraca a esas dos persona que ahora ya están detenidas, estaban con él", sentenció doña Yuli.

"No entiendo por qué no vienen y me preguntan cómo sucedieron los hechos, veo q están desviando muchas informaciones donde dicen que le dedico una canción a una mujer (Shadia Alejandra Ramírez Vásquez), la cual sabemos que es la detenida el día de ayer, no se porque están poniendo a ese hombre que ya esta muerto ese Lorenzana", escribió doña Yuli.

(Foto: captura de pantalla)

Los allanamientos y capturas

El Ministerio Público (MP) confirmó a Soy502 que tres personas fueron capturadas el miércoles 14 de febrero, y están vinculadas a la desaparición del cantante.

Los arrestados fueron identificados como:

Shadia Alejandra Ramírez Vásquez.

Hugo Roberto Andony Galdamez Pineda.

José Armando Granados Gallardo.

Quienes fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de Guatemala, posteriormente, llevados a torre de tribunales.

Según la investigación, los dos hombres fueron los últimos en haber visto con vida a Zoel, mismos que lo sacaron a la fuerza del restaurante Bosque Real Zacapa, donde había ofrecido un concierto.

En conferencia de prensa, el fiscal de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Klayber Sical, indicó que están en la búsqueda de los restos del cantante, y las diligencias son realizadas en una finca en específico.