¿"El Broy" Lorenzana participó en la desaparición de Zoel Cruz?

-

Madre de Zoel Cruz desmintió que el nieto de un narcotraficante de Zacapa esté vinculado con la desaparición de su hijo.

EN CONTEXTO: Madre de Zoel Cruz reacciona a la captura de los secuestradores de su hijo

El jueves 15 de febrero, en redes sociales trascendió que la desaparición del cantante José Zoel Cruz De León estuvo vinculada con el fallecido Hans Broiner Lemus Lorenzana, alías "El Broy", nieto del narcotraficante Waldemar Lorenzana, conocido como "El Patriarca".

(Foto: redes sociales)

Esta información salió a la luz pública en diferentes páginas sociales del país, tras los allanamientos que fueron efectuados en Zacapa, el miércoles 14 de febrero, donde 3 personas fueron capturadas por la desaparición de Zoel.

Esto dijo la madre de Zoel Cruz

Sin embargo, doña Yuli De León, madre de Zoel, dijo a Soy502 que esta información es falsa, asegurando que algunos medios de comunicación se atrevieron a difundir esa versión, y desconoce la razón por la que lo hicieron.

"Nada que ver, todos sabemos que la telefonía no marcó que el estaba ahí, solo marca a esas personas que ahora ya están detenidas estaban con él", sentenció la madre del joven artista.

Luego de que vincularon a Zoel Cruz con el hijo de la también narcotraficante Martha Julia, del clan "Los Lorenzana", la madre del artista publicó un mensaje en sus redes sociales, donde pidió a las personas respeto y a los medios de comunicación investigar, no confundir a la población y no desviar los datos.

"No entiendo por qué no vienen y me preguntan cómo sucedieron los hechos, veo q están desviando muchas informaciones donde dicen que le dedico una canción a una mujer (Shadia Alejandra Ramírez Vásquez), la cual sabemos que es la detenida el día de ayer, no se porque están poniendo a ese hombre que ya esta muerto ese Lorenzana", escribió doña Yuli.

(Foto: captura de pantalla)

¿Quién era "El Broy?

El Broy fue asesinado a sus 26 años en marzo de 2022. Era uno de los hijos Martha Julia Lorenzana Cordón, quien fue extraditada hacia Estados Unidos y en 2023 aceptó su culpa. Ese país la acusó por trasegar cocaína.

La versión preliminar de las autoridades en ese momento, acerca del ataque armado contra Hans Broiner, fue que tuvo relación con un ajuste de cuentas y "ganar" territorio por parte de un grupo rival.

El cuerpo del joven quedó en el interior de una venta de bebidas alcohólicas en el barrio El Centro de Huité, Zacapa.

(Foto: redes sociales)

Los capturados tras allanamientos

El Ministerio Público (MP) confirmó a Soy502 que 3 personas fueron capturadas y están vinculadas a la desaparición del cantante.

Los arrestados fueron identificados como:

Shadia Alejandra Ramírez Vásquez.

Hugo Roberto Andony Galdamez Pineda.

José Armando Granados Gallardo.

Quienes fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de Guatemala, posteriormente, llevados a torre de tribunales.

De acuerdo con la investigación, los dos hombres fueron los últimos en haber visto con vida a Zoel, mismos que lo sacaron a la fuerza del restaurante Bosque Real Zacapa, donde había ofrecido un concierto.

En conferencia de prensa, el fiscal de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Klayber Sical, indicó que están en la búsqueda de los restos del cantante, y las diligencias son realizadas en una finca en específico.