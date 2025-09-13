Anuncian tercera temporada de “Betty, la fea: La historia continúa”

Tras el final de la segunda temporada de "Betty, la fea: La historia continúa" ahora sale a luz información de la tercera entrega.
OTRAS NOTICIAS: Vestuario de "Tropicoqueta", de Karol G, fue elaborado en Guatemala
Muchos eventos marcaron la historia de Beatriz Aurora Pinzón Solano (Ana María Orozco) y Armando Mendoza Sáenz (Jorge Enrique Abello) en estos nuevos episodios, transmitidos en Amazon Prime Video.
¿Habrá continuación?
Mientras en los pasillos de Ecomoda se habla de romance entre Betty y su abogado Esteban Ruiz (Rodrigo Candamil), Beatriz ha retomado su relación con Armando, pero prefiere mantenerlo en secreto.
"Betty, la fea: La historia continúa" sí tendrá una tercera temporada, según el evento House of Amazon Prime en Bogotá a inicios de septiembre, se confirmó una la nueva entrega de la historia creada por Fernando Gaitán.
Puede que aquí se resuelvan estas dudas: ¿Qué sucederá con Ecomoda? ¿Realmente es el final de la relación de Betty y Armando? ¿Qué pasará con Mila, Nacho y Jeff (Jerónimo Cantillo)? ¿Cuál es el siguiente paso para Marcela? ¿Qué sucederá con las integrantes del Cuartel?
MIRA