"La he pasado mal": la fuerte y sorpresiva confesión de Belinda

Muy conmovida, Belinda hizo una fuerte e inesperada confesión sobre su vida personal.

Belinda nueva mente vuelve a causar revuelo, tras hacer fuertes revelaciones sobre su vida personal, tema del que no habla a menudo y trata de separar de los medios.

Fue durante una entrevista para el medio El País, en donde la artista de doble nacionalidad rompió el silencio y dijo que se ha sentido triste por los constantes ataques que recibe.

Además, reveló que la ha pasado mal, luego de que los medios de México se empeñan en exponerla y ponerla como carnada para ser criticada.

“Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal", dijo la cantante y actriz.

"Triste y mal"

Por otra parte, pidió que así como ella ama al segundo país que la vio crecer, esperaría que la quieran, o al menos que no la odien.

"Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, agregó Belinda.

Sin embargo, manifestó que no todo ha sido malo en su vida, pues aseguró que cuenta con personas muy especiales que confían en ella y que la aman.

"No todo es malo"

Indicó que solo ha tenido la suerte de toparse con personas que la han hecho sufrir, mientras que ella solamente les ha dado lo mejor de sí.

“No puedo afirmar que tenga ni 15 personas que me quieran de verdad, creo que las puedo contar con los dedos de una mano… A veces a quién más me he entregado, más me ha apuñalado luego", contó muy conmovida.

Cabe destacar que la intérprete de "Las 12", ha dicho en ocasiones pasadas que espera algún día tener carácter fuerte y firme, ya que es muy sensible y eso ha hecho que sea más vulnerable ante las personas que se les acerca y ella no ha podido mantener su distancia prudente.

*Con información de El Heraldo de México.