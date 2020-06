Héctor Sandarti da detalles del programa que conducirá en México

El guatemalteco Héctor Sandarti informó que su regreso a la televisión será en el show "Minuto para Ganar VIP" que transmitirá Televisa, los domingos.

En una transmisión "en vivo" en sus redes sociales, Sandarti dijo que el mismo día en que se anunció su salida de Telemundo, ejecutivos de Televisa hablaron con su representante para dar a conocer el interés en incorporarlo.

“ Regreso a mi casa a Televisa, a mi fabrica de sueños ” Héctor Sandarti

Minuto para Ganar VIP

Héctor Sandarti será el conductor oficial de "Minuto para Ganar VIP", un programa que iniciará el domingo 26 de julio a partir de las 9 de la noche, (México).

El guatemalteco aclaró que Televisa compró los derechos del show exclusivamente para México, por lo que no podrá verse internacionalmente. Aunque dijo que en sus redes sociales compartirá cápsulas de las actividades.

En el show participarán personajes famosos como artistas, deportistas, cantantes, que representan a familias mexicanas y para ganar deben superar los retos en un minuto.

El premio mayor para la familia ganadora es de dos millones de pesos, dijo Sandarti.

El guatemalteco también informó que existe la posibilidad de otro programa siempre en Televisa, pero se definirá cuando pueda volverse a la normalidad por la pandemia del Covid-19.

Héctor Sandarti anunció en redes sociales su regreso a Televisa. (Foto: Facebook)

Sandarti desmiente

Héctor Sandarti dijo que su regreso a Televisa es por méritos propios, con lo cual desmintió que Galilea Montijo tuviera algo que ver con su regreso a esa empresa.

Algunos medios de comunicación en México publicaron que Sandarti regresaba debido a que la conductora y actriz intercedió por él ante los ejecutivos a lo cual el guatemalteco respondió que no.

"Galilea Montijo no tuvo nada que ver con mi regreso a Televisa. No es cierto, no quiero comprometerla, regreso por méritos propios", expresó en su transmisión "en vivo".

Este es el formato para Estados Unidos del programa "Minuto para Ganar".

