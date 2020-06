Héctor Sandarti revela la verdad acerca de su nuevo trabajo

Luego de que surgieran rumores acerca de que Héctor Sandarti se mudaría a un nuevo proyecto en México, el guatemalteco reveló, en un en vivo, en redes sociales la verdad acerca de lo que se dice de sus nuevos proyectos.

Así respondió el guatemalteco a la ola de preguntas que sus fans le hicieron:

Acerca de su regreso a México dijo:

Sí, me voy a México, ahí está mi residencia, ahí tengo mi casa, desde el momento en que dejo de laborar en Telemundo no puedo darme el lujo de seguir viviendo acá", aseguró.

"Me estoy quedando unos días más en Miami arreglando asuntos y en conversaciones respecto a mi futuro", dijo.

Luego aclaró los rumores acerca nuevos aires en la televisión mexicana:

"Respecto al proyecto que me consiguió Galilea Montijo les digo: no es cierto".

Entonces... ¿Qué hará próximamente Héctor Sandarti?

"No se si sabían pero antes de Miami daba conferencias motivacionales, dijo, afirmando que la primera que hará se titula: "Cómo enfrentar el cambio" y la impartirá a través de "Webinar".

Además mantuvo firme su postura al no confirmar si sería visto en algún matutino o en algún proyecto televisivo de nuevo:

"Desde el primer día que recibí el mensaje, mi agente recibió propuestas de televisoras acerca de mi trabajo, esto me dio paz y me habló mucho acerca de su cariño. He recibido ofertas muy interesantes de lugares en los que no he trabajado, hay negociaciones, hay una luz en el camino, una posibilidad muy grande de hacer algo en televisión, pero no les puedo decir con quién ni dónde, lo tengo que mantener en silencio", insistió.

"Hay un proyecto que me tiene muy entusiasmado, no puedo decirles, pero me siento extremadamente agradecido de que pronto hagamos algo en la televisión... perdón que no pueda responder a esa pregunta, todavía no puedo", fueron sus palabras al cierre de su en vivo.

De hecho, una fanática le preguntó qué tendría que pasar para que se animara a hacer algo en Guatemala y él contestó:

"Tengo muchos proyectos en Guatemala a los que voy todos los años, pero a nivel de televisora no ha habido oportunidad, no me lo han ofrecido", además dijo que estaba abierto a todas las propuestas que surgieran.

Por último dio un brindis a la salud de sus fanáticos: "Me van a perdonar pero el mejor ron del mundo es guatemalteco".

MIRA EL VIDEO:

TE PUEDE INTERESAR: