¡Heroína! La perrita que atacó a un ladrón para defender su casa

La perrita no dudó en defender la casa de sus dueños, luego de que un asaltante ingresó.

Una perrita fue reconocida en la comisaría de Xcanatún en Mérida, Yucatán, luego de haber defendido la casa de sus dueños de un presunto asaltante.

Según medios mexicanos, fue el propietario de la canina quien dio a conocer el caso. Expuso a través de sus redes sociales que un "ladrón" ingresó a su vivienda, precisamente cuando él había salido a dejar a sus hijas a la escuela.

"Hoy esperaron a que yo saliera a llevar a mis hijas a la escuela, y una persona entró a mi casa a tomar algo que no es suyo, para su desgracia casi le arrancan los dedos y ahora, quiere que nosotros seamos los responsables si pierde los dedos. Esperemos que no pase nada más, no me gustaría ver a mi campeona manchada de sangre otra vez, pobrecita", escribió el dueño de la perrita.

(Foto: redes sociales)

En su publicación, Durán también colocó varias imágenes de su perrita, quien para él y su familia se convirtió en una heroína, pues evitó que los despojaran de sus pertenencias.

El dueño de la perrita se identificó como Máximo Durán, y explicó que su mascota hizo todo lo posible para defender su hogar, pero casi le arranca los dedos al sujeto. El incidente habría ocurrido el 11 de octubre.

(Foto: redes sociales)

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre el caso, pero se ha comenzado a viralizar en redes sociales, ya que el caso es similar al de Max, el pitbull que le arrancó el brazo a un ladrón, el pasado viernes 7 de octubre.

*Con información de De Peso Yucatán y Con Acento.