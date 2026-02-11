Capturan a tres hombres que hieren a su víctima durante asalto

Tres asaltantes fueron capturados por agentes de la PNC de la Comisaría 11, luego de que hirieran a un hombre durante un asalto en la 12 calle y avenida Elena, zona 1.

Se trata de dos hombres y una mujer identificados como Henry "N", de 24 años; Anthony "N", de 22, y Josseline "N", de 28, señalados de despojar de su teléfono celular a un hombre de 53. Durante el atraco, la víctima fue herida en la cabeza y amenazada con un cuchillo.

Josseline “N”, de 28 años, también señalada de participar en el asalto ocurrido en zona 1. (Foto: PNC)

Tras cometer el hecho, los sospechosos intentaron darse a la fuga, sin lograr su objetivo. La persona afectada los reconoció y presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Ante ello, los tres fueron puestos a disposición de los tribunales para solventar su situación legal.

Henry “N”, de 24 años, y Anthony “N”, de 22, al momento de ser trasladados a tribunales. (Foto: PNC)