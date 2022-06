La historia detrás del "desnudo" de una fan frente a Ricardo Arjona

Rocío Gallardo rompió el silencio y contó cómo surgió su "idea" de quitarse la blusa en pleno concierto de Ricardo Arjona celebrado en Miami.

Rocío fue entrevistada por el programa matutino "El Desayuno Radio", transmitido por Mix 98.3 de la ciudad de Miami donde agregó:

"Fue algo que no tenía planeado yo no andaba con ropa interior, yo dije: ¡bueno!, por aquí la blusa que al menos puedo ser respetuosa y taparme".

La fan del guatemalteco contó cómo surgió todo, afirmando que fue espontáneo y simplemente quería lograr que Arjona notara su presencia.

"Estuve pensándolo dos minutos o tres antes de hacerlo, fue una batalla en mi cabeza, Ricardo Arjona es mi artista favorito, mi cantante y cada año que voy a verlo, me acerco un poco más y estaba tan cerca que dije: 'necesito llamar su atención y por lo menos hacer un contacto visual con él', para mi eso significó todo en estos momentos".

Gallardo contó que estaba en la fila 7, de las butacas nombradas "el piso", de frente, y acerca del tema "Desnuda", donde se quitó la blusa dijo: "Para mi es una canción muy emotiva, importante para las mujeres, es un llamado a la libertad, a sentirte cómoda contigo, a que no te importe el qué dirán ni como eres".

"Me sentí libre, fue mucha adrenalina y lo hice por llamar su atención, porque aunque sea me mirara y también cabía la posibilidad de que no lo hiciera y que pasara desapercibida pero no pasó, me miró, me habló, me tiró un beso y hasta hice que se le olvidara la letra de su canción", expresó.

"Al primer momento cuando me mira me tira un beso, me giña el ojo, sigue cantando y se le olvida la letra, viene un momento de pausa y regresa, ya en este punto me estaba poniendo la blusa atrás, regresa y me dice: 'hiciste que se me olvidara la letra'".

Acerca de cómo reaccionó su pareja, quien la estaba acompañando dijo:

"Mi esposo estaba tan emocionado como yo o creo que más, el estaba grabando a Arjona en ese momento, creo que no sabía que yo lo iba a hacer, nadie sabía que yo lo iba a hacer, fue 100% mío, lo que pasa es que por mi cabeza nunca pasó que él tuviera una reacción negativa o que me dijera algo negativo porque tenemos mucha complicidad y nos conocemos, él sabe como soy y lo libre que soy, es algo que respeta 100%".

Acerca de todo el evento dijo:

"Me siento muy orgullosa lo hice para mi y nunca pensé que llegara a hacerse viral, que las personas lo estuvieran compartiendo tanto, fue algo mío y ahora se ha convertido en algo de todas las mujeres, tengo millones escribiéndome que no pudieron ir al concierto y desearían estar y haber hecho lo mismo que yo y no pueden hacerlo por temas de lo que sea