La historia detrás de video viral del rescatista que duerme con guepardos

En algunas redes sociales se viralizó el tierno video de un hombre que duerme junto a tres guepardos, todos acurrucados y pasivos.

A través de TikTok resurgió un video de 2019 donde un cuidador duerme al lado de tres guepardos, los tres desean dormir junto a él, por ello se acomodan hasta quedar todos lo más cerca del especialista. Aunque la historia tiene varios años, fue retomada por los internautas haciéndola tendencia.

Se trata de la historia de Dolph C. Volker, un biólogo que se dedica a cuidar y estudiar a estos felinos en "Cheeta Experience", un centro de rescate en Sudáfrica que brinda protección a animales rescatados que ya no pueden integrarse a la naturaleza por diversas causas, los que sí pueden adaptarse a su hábitat natural no tienen contacto cercano con los humanos.

C. Volker conoce a estos animales desde que son unas pequeñas crías, por ello tienen suficiente confianza para acercarse al especialista y dormir junto a él.

"Estoy montando un campamento dentro del área de guepardos para contestar la pregunta ¿prefieren las almohadas, edredones y una compañía o están cómodos al dormir en el concreto?, está lloviendo, hay frío y está húmero", dijo Dolph al grabar el momento en el que comparte con los animales una noche.

El guardaparques contó que hay jerarquías entre los machos y que las hembras son solitarias, así que los ejemplares suelen seguir al dominante, "En este caso el más grande de los tres toma la iniciativa", dijo, mostrando al primer ejemplar que se acurruca junto a él, mientras lo abraza, luego los otros dos animales se acurrucan junto a los dos y toda la noche cambian de lugar.

"No duermo mucho por el constante acomodamiento de los guepardos, que se despiertan al menor ruido o temblor" continuó mostrando el tierno momento en el que todos duermen juntos.

El famoso explicó que obviamente los felinos eligieron la comodidad pues, como en la naturaleza deben ahorrar energía y entre más cómoda es la superficie, esto les ayuda.

"Chetta Experience" alberga especies amenazadas y en peligro de extinción como guepardos, leopardos y leones, en este lugar los investigadores tienen la oportunidad de monitorear los hábitos de algunas especies.

@alvarocoloma #naturaleza #amorporlosanimales♡ #guepardo ♬ The Lion Sleeps Tonight - Vittorio Fraja

No puedo con este Tik Tok pic.twitter.com/vICu1lxYQr — Ramiro (@heliotropos_) August 6, 2022

soy un guepardo, solo quiero dormir arrunchadapic.twitter.com/OwyAtTmBzJ — estefitaaaaa :) (@sunfloweresp) August 6, 2022

MIRA EL VIDEO ORIGINAL: