La primera hija de Gloria Trevi siempre generó mucha expectativa y misterio, pues nunca se supo en realidad qué fue de ella. Hoy sale a luz la trágica historia de la bebé.

El pasado de Gloria Trevi está marcado por una serie de tragedias, sin embargo, como ave Fénix, la famosa surgió de entre las cenizas, y siempre cuenta su testimonio.

"Sobreviví y me siento feliz, plena", expresó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

En octubre de 1999, la mexicana tuvo en Brasil a su primera hija, Ana Dalay, producto de su relación con su exmanager Sergio Andrade. La pequeña murió repentinamente el 13 de noviembre de 1999 en el apartamento donde ambos vivían con 7 mujeres más. El hecho conmocionó a los fanáticos, pues hay mucho misterio alrededor del suceso.

Gloria Trevi y Sergio Andrade, culpados de explotación de menores. (Foto: AFP)

En ese momento Trevi y Andrade eran investigados por reclutar a menores de edad para ser explotadas sexualmente por Andrade, en complicidad con Gloria.

Gloria Trevi contó lo ocurrido en una entrevista a Adela Micha en 2004:

"Dejé a mi hija durmiendo, cuando comenzó una discusión que duró mucho tiempo, detalló Trevi. Quería ver a mi hija por lo que me empecé a sentir muy inquieta".

Trevi dijo que Sergio le pidió a Katia, una de las mujeres que vivía con ellos, que fuera a ver a la bebé. "Me di cuenta que no regresaba". Comencé a sentir una inquietud. Posteriormente, la veo salir con la niña cubierta y dijo que estaba dormida".

Al notar que tardaba mucho en salir, explicó que sintió una inquietud, una preocupación, que algo no estaba bien. "La veo con la niña cubierta y dice: está dormida".

Ana Dalay, hija de Gloria Trevi, (Foto: Oficial)

"Andrade preguntó: ¿Pero está viva, está bien? y Katia hizo una cara que sentó el corazón que se me paraba, ella descubre a la niña y yo me di cuenta, mi hija tenía la boquita azul, no tenía el rosado de sus mejillas, grité, las muchachas me taparon la boca y me tiraron en el piso", explicó, agregando que una de las mujeres le dio respiración de boca a boca a la bebé.

"Agarré a la niña y traté de ir al hospital, pero Karina me detuvo en la puerta y dijo que estaba muerta", reveló. Al darse cuenta que su hija había perdido la vida, Gloria entró en un estado mental en donde perdió la noción del tiempo y repentinamente pasaron 5 días.

Lo más duro que contó fue cuando su cuerpo seguía reaccionando y dando leche materna, "pensaba que estaba amamantando a mi hija y veía que era el hijo de Carlota. Me lo ponían en el pecho", detalló.

Se dijo de que el "clan" había ocasionado la muerte de la bebé de forma premeditada, pero no se ha afirmado.

Trevi y su hijo Ángel Gabriel. (Foto: Oficial)

El cuerpo de la pequeña fue encontrado en un canal de aguas negras en el municipio de Jacarepagua, por autoridades de Río de Janeiro en Brasil.

Otra versión narra dice que fue Katia de la Cuesta, una de las mujeres del grupo y quien fue a ver a la niña, quien había asfixiado a la bebé. También se culpó a Trevi del hecho.

Aline Hernández, una de las integrantes del clan Andrade, señaló en su libro "La gloria por el infierno", que Ana Dalay fue desmembrada en la cocina y después arrojada a una bolsa de plástico.

