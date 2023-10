La escalofriante historia de una periodista tras el paso del huracán Otis en Acapulco

-

Una periodista mexicana narró cómo vivieron el paso del Huracán Otis en un refugio habilitado en Acapulco, México.

"Con los vientos dolían los oídos y ya se había reventado una ventana", es parte de la cronología que hace una periodistas que vivió en carne propia la angustia de cientos de personas que vivieron el paso del huracán Otis, en Acapulco, México.

La narración está acompañada de videos que captó en los que se observa cómo el viento y la falta de luz afectaba a las personas que estaban tratando de sobrevivir dentro de un refugio habilitado.

"La fuerza de las ráfagas querían abrir las puertas y se necesitaron sábanas para amarrarlas y personas deteniendo para evitar que se abrieran y volaran dentro, lo que sería un proyectil peligroso para todos", detalló la periodista Sandra Romandía Vega.

La joven contó que algunas personas ya no lograron entrar al refugio, por lo que se quedaron en un "cuartito" y otros se refugiaron dentro de un camión.

"Era una pesadilla sin luz, sin internet, sin saber qué estaba pasando porque nosotros esperábamos el huracán hasta las cuatro de la mañana y era la media noche", detalló.

La primera ventana había reventado y el viento rompía la cortina; mientras, afuera había compañeros que no alcanzaron a entrar porque ya volaban cosas, así que se quedaron en un cuartito y otros dentro de un camión. Era una pesadilla sin luz, sin internet, sin saber qué estaba… pic.twitter.com/tKjyVJnwQh — Sandra Romandía Vega (@Sandra_Romandia) October 27, 2023

"Cuando todo pasó, como a las 3:40 de la mañana, aún con lluvia, salimos a ver cómo estaba todo y me uní a una brigada para buscar a compañeros no localizados. El impacto al ver los destrozos y no reconocer el hotel por la devastación fue brutal", dijo.

Observar las cosas cómo quedaron afuera "fue devastador". Caminar entre el agua, los árboles y los escombros, fue peor. Es parte de la narración de la joven.

La mañana siguiente, como a las 9 am intentamos salir de la zona Princess pegados a la Costa hacia el bulevar de Las Naciones para ver cómo estaba todo. No había conectividad así que no había noticias. Caminamos 1 hora sorteando árboles caídos, colchones, sillones,… pic.twitter.com/ordjgV5gj6 — Sandra Romandía Vega (@Sandra_Romandia) October 27, 2023

En tanto, las autoridades de gobierno, informaron que, por lo menos 27 personas fallecieron, otras más están desaparecidas, mientras que las pérdidas son millonarias.