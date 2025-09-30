¡Sumpango de fiesta! 200 años de historia, cultura y barriletes gigantes

-

El bicentenario de Sumpango une legado, tradición y los famosos barriletes gigantes. Descubre su rica historia y vibrante patrimonio.

El 11 de octubre, Sumpango celebrará 200 años de su elevación a municipio, apenas cuatro años después de la independencia de Guatemala, según documenta el historiador Edvin Quisquinay. Este hito convertirá a la localidad en un punto de encuentro de tradición y ancestralidad.

Originalmente habitada por los kaqchiqueles, la comunidad fue fundada en 1542 por los españoles bajo la influencia de los dominicos, quienes en 1549 establecieron la congregación de San Agustín Sumpango. Actualmente, el municipio cuenta con unos 45 mil habitantes, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística.

Panorama actual de esta comunidad de Sacatepéquez. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

El santo patrono es San Agustín Obispo, cuya festividad se celebra cada 28 de agosto, tradición que se mantiene viva desde la época colonial. El nombre Sumpango, que significa "ciudad de las calaveras" en náhuatl, refleja la relación histórica con los difuntos y los barriletes, según historiadores.

La identidad cultural de Sumpango se expresa con fuerza en la elaboración de barriletes gigantes, un arte transmitido de generación en generación que hoy lo convierte en referente mundial cada primero de noviembre.

Foto histórica del municipio de Sumpango. (Foto: cortesía Guatemala en Fotos)

En el ámbito económico, la agricultura sigue siendo pilar del desarrollo. "La principal fuente de economía es la agricultura", destacó el alcalde Enrique Cubur, mencionando cultivos de maíz, frijol, caña de azúcar, café y verduras.

Además, se producen artesanías como tejidos de algodón, muebles de madera y cerería, convirtiéndose en el segundo motor económico de Sacatepéquez, después del turismo de La Antigua Guatemala.

Los moros son típicos de la comunidad. (Foto: cortesía Óscar Rukal)

Conmemoración bicentenaria

Las celebraciones del bicentenario incluirán actividades culturales, artísticas, religiosas y deportivas del 3 al 12 de octubre, según el comité organizador. La municipalidad prepara un mural gigante y exposiciones fotográficas que mostrarán el legado y evolución de la comunidad.

Durante la edición 47 del Festival de Barriletes Gigantes, el 1 de noviembre, el tema principal será el Bicentenario. Este evento, declarado Patrimonio Cultural Intangible por la Unesco, que refleja el arte y la tradición que distinguen a Sumpango a nivel mundial.

La iglesia de San Agustín es un referente de la comunidad. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

A detalle

Dentro de los trabajos de organización, la comuna hará posible la creación de un mural gigante en la entrada del Cementerio General, que representará los 200 años de la región. Además, se esperan exposiciones fotográficas de la historia sumpanguera.