La historia de Victoria Beckham llegará a Netflix

- El círculo cercano de Victoria Beckham compartirá anécdotas sobre su vida en la serie. ENTÉRATE: La conmovedora carta de Victoria Beckham a su "yo" de 18 años La diseñadora de moda británica será la protagonista de su propia miniserie documental, mostrando su vida personal y su trayecto profesional hacia la fama. Tras el éxito mundial de la docuserie de Netflix sobre su esposo, David Beckham, Victoria Beckham regresa con su propio documental. La diseñadora británica mostrará su vida personal y profesional. (Foto: X) El programa titulado Victoria Beckham dará una mirada íntima a su paso por los escenarios con la agrupación Spice Girls y su llegada a la industria del glamur con su marca homónima. LEE: ¿Es en Antigua? La verdad detrás de la foto viral de Victoria Beckham La docuserie repasará sus inicios en la música con las Spice Girls. (Foto: X) Además, se incluirán conversaciones sinceras con la familia y amigos de Victoria, incluyendo figuras clave de la moda. Producida por Studio 99, la compañía fundada por David, el programa se estrenará el 9 de octubre en la plataforma de Netflix.