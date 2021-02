Denuncian a Christian Chávez, ex RBD, por contagiar VIH

Un hombre acusó recientemente al actor Christian Chávez de haberlo contagiado de VIH, por lo que presentó una denuncia formal.

Abisay Sosa asistió al programa “Ventaneando” de TV Azteca donde hizo la revelación. Dijo que conoció a Chávlez por medio de una aplicación de citas y después tuvieron encuentros íntimos. Considera él lo contagió de sida.

“Lo de nosotros se dio cuando hubo un encuentro más cercano, yo sí estuve completamente de acuerdo en hacerlo, pero aquí el hecho no es que yo haya estado o no de acuerdo, sino que él era consciente de que ya era portador de una enfermedad y su responsabilidad era habérmelo dicho o simplemente protegerse él y protegerme yo”, mencionó.

El hombre detalló que está seguro que Chávez lo contagió debido a que las anteriores personas con las que tuvo relaciones sin protección resultaron negativas.

“Las dos primeras personas con las que tuve relaciones sin protección yo hablé con ellos, uno me dijo que estaba bien, de la otra persona que estaba dudando, se hizo la prueba y salió negativo. La última persona que me quedaba era Christian, traté de hablar con él, pero jamás obtuve respuesta”, agregó.

Abisay Sosa denunció a Christian Chávez por presuntamente contagiarlo de VIH y cuenta en exclusiva su versión de los hechos. #Ventaneando



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. https://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/lIIoLB8JKF — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 17, 2021

Sosa sostuvo que pudo confirmar sus sospechas luego de que la expareja del cantante, Michael Kemper, le revelara que ambos son portadores de VIH.

El denunciante aseveró que fue el artista quien inició el contacto por medio de una plataforma de citas.

“Él fue el que me contactó a mí, yo estaba en la aplicación. Me saluda y empezamos a platicar. En el perfil que tenía yo especificaba que era un acompañante (escort), daba algunos detalles del servicio que yo estaba ofreciendo en ese momento y fue por eso que él me contactó”, sentenció.