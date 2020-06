Hombre que estaba en cuarentena fallece en estación de Bomberos

Un hombre de 44 años falleció este jueves en una estación de los Bomberos, cuando sería trasladado a un centro asistencial por presentar síntomas del nuevo coronavirus.

Maritza Tello Herrera, esposa de la persona, aseguró a uno de los rescatistas que su esposo estaba en cuarentena y tenía síntomas de Covid-19, pero nunca le practicaron el hisopado.

TE PUEDE INTERESAR:

"Mi esposo tenía 19 días de estar enfermo. Lastimosamente él fue al IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) pero no lo quisieron atender, sólo le pusieron una inyección y le dijeron que con eso tenía", detalló.

Además explicó que después fue a un Centro de Salud y al Hospital, "sólo le dieron una hoja diciendo que tenía cuarentena pero a él no le hicieron ni hisopado, ni nada... aquí dicen que tal vez fue muerte por un paro, pero no sabemos nada", dice la mujer con evidente desesperación.

"No es justo que no nos hicieran el hisopado ni nada, solo que nos guardáramos y mire ahora, mi esposo está muerto. El Gobierno está va de decir que hay hisopados y nosotros no miramos eso. Por favor pónganse las manos en la conciencia", manifestó llorando.

Soy502 consultó con los departamentos de comunicación del IGSS y del Ministerio de Salud, pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta.

Desinfectan el lugar

El fallecimiento de la persona ocurrió en el cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales ubicado en Santa Isabel, Villa Nueva.

El equipo de desinfección de Servicios Públicos apoya en la estación de @CBMDEPTAL de Santa Isabel.#SomosGenteDeTrabajo pic.twitter.com/1C2z3ZtgaR — MuniVillaNueva (@MuniVillaNueva) June 25, 2020

Luego del hecho, las autoridades de la Municipalidad de Villa Nueva, iniciaron una desinfección del lugar, para evitar una propagación del virus.