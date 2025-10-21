Versión Impresa
El hombre que extorsionaba y asesinaba a sus víctimas

  • Con información de Jorge Senté/Colaborador
21 de octubre de 2025, 15:16
El señalado fue capturado en la zona 1 de la ciudad. (Foto: Shutterstock)

El señalado cobraba el pago de "extorsión" y quien no lo hiciera, era asesinado.

Daniel Roberto Arias Figueroa de 31 años, alias el "Enano", fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Luego de ser perseguido por dos cuadras, fue detenido en la 19 calle y 10 avenida de la zona 1.

Durante la captura, el señalado llevaba oculta una pistola con cargador y 14 municiones.

(Foto: PNC)
Al verificar en el sistema de solvencias, le aparecía una orden de captura girada el 4 de septiembre de este año por el delito de asesinato.

Investigadores de la PNC indicaron que ya lo estaban buscando ya que lo señalan de ser parte de la clica " Leeward Locos" de la mara salvatrucha.

(Foto: PNC)
Según las autoridades, Arias era el encargado de recoger en los distintos negocios el pago de la extorsión y de asesinar a quien no cumpliera.

César Mateo, vocero de la PNC, agregó que "el detenido es el encargado de varios puntos de la zona 1, se le señala de haber participado en ataques armados donde han perdido la vida trabajadores de empresas que son víctimas de la extorsión".

