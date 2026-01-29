Hombre muere ahogado luego de caer en una represa

-

Autoridades siguen investigando para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Un hombre falleció ahogado en la represa Aguacapa, ubicada en la aldea El Jocotillo, jurisdicción de Villa Canales, luego de caer al agua por causas que se investigan.

Equipos de rescate de la sección de hombres rana de los Bomberos Voluntarios hicieron varias inmersiones en el lugar, logrando finalmente localizar y recuperar el cuerpo de la víctima.

En el video se puede observar a los hombres rana preparándose para ingresar al agua.

Miembros de la sección de hombres rana realizan un rastreo en aguas de la represa Aguacapa, en búsqueda de un hombre que cayó en la misma. #CVBalServicio pic.twitter.com/bRuwKrma7T — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 29, 2026

Tras ser llevado a la superficie, el fallecido fue identificado como Erwin Rodolfo Sotoj Ismatul, de 26 años, quien murió a causa de asfixia por sumersión.

Autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil quedaron a cargo del procedimiento legal y de las investigaciones para determinar cómo ocurrió el incidente.