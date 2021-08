México: Alumno desata polémica tras enfrentar a un catedrático en plena clase virtual

Un estudiante de derecho de una universidad mexicana le dijo a su catedrático lo que pensaba de él y cómo impartía su clase en plena clase virtual lo que desató polémica.

Alex García explicó que es un buen estudiante, además de participativo, pero afirmó que no le gustaba la forma en la que su mentor lleva los temas pues no le brindaba seguridad para sentirse confiado de dar sus opiniones.

Esto ocurrió luego de que el catedrático le hiciera una pregunta respecto al tema que estaban abordando, ante esto García se pronunció:

“No puedo pensar, la verdad me deja en blanco”, dijo.

Algunos de sus compañeros se rieron de su queja y alguien de los asistentes lo grabó.

Momento en el que el alumno se quejó de su catedrático. (Foto: Oficial)

"¿No aceptas la presión?, ¿no quieres que nadie te pregunte?", le respondió el maestro.

A esto Alex contestó:

"De hecho me gustan mucho los profes estrictos, pero ejerce demasiada presión y eso que tengo unas semanas de conocerlo y quien me conoce de aquí sabe que soy muy buen alumno y soy muy participativo", respondió.

"Pero con usted... ¡no puedo! su manera de dar la clase no me agrada, la verdad no puedo, tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace", agregó.

La historia se hizo viral y no pasó desapercibida dividiendo opiniones.

Mientras unos culpaban al maestro otros daban la razón al alumno.

