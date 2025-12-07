Versión Impresa
¡Con una escopeta! Hombre iba a buscar a la pareja de su exesposa

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de diciembre de 2025, 14:02
El hombre fue arrestado tras haber confesado su destino. (Foto: Shutterstock)

Dennis "N", de 22 años, fue detenido en el parque central de Champerico, Retalhuleu, este 7 de diciembre.

Su arresto se realizó luego de llamar la atención de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ya que fue observado llevando una escopeta en la espalda, a bordo de una moto.

Tras ser identificado, indicó ser guardián de seguridad de una finca y no contaba con la licencia de portación de armas.

Autoridades notaron que se encontraba bajo los efectos de alcohol y señaló que se dirigía a buscar a la pareja sentimental de su exesposa.

Dennis "N" armado, buscaba a este hombre porque previo a su detención, había tenido una discusión con él y se sintió amenazado.

Por lo que lo buscaba para ajustar cuentas. Sin embargo, no logró trascender dada su detención y la incautación de la moto, escopeta y 10 municiones que portaba. 

