Homenaje a España y América: Laura Pausini anuncia "Yo canto 2"

El disco marcará una nueva etapa en la carrera de Pausini, con versiones llenas de sentimiento.
La cantante italiana prepara una nueva versión de disco con el que rendirá homenaje a los mayores éxitos musicales de autores de todo el mundo.
Laura Pausini prepara una reversión de canciones que han marcado su vida con su nuevo álbum de estudio, Yo canto 2.
"La primera cosa que vendrá en 2026 será el disco que estoy terminando de filmar. Las últimas tres canciones las terminaré en diciembre, aunque ya grabé más de 200 canciones", comenta Pausini.
"He tratado de hacer una especie de viaje, porque ese es mi primer homenaje a la música escrita en España y a cantautores latinoamericanos y mexicanos también", añade la artista.
Además, Laura dará inicio a Yo canto world tour el 27 de marzo de 2026 en España y recorrerá parte de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.