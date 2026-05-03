La pareja que fue asesinada a pocos metros de su vivienda

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Familiares exigen justicia tras el hecho.

Una pareja que se transportaba en una moto fue atacada por presuntos pandilleros que, sin mediar palabra, dispararon hasta causarles la muerte.

Las detonaciones de bala alarmaron a los residentes de la colonia linda Vista, zona 4 de Villa Nueva.

Al lugar acudieron los Bomberos Municipales Departamentales, quienes, al llegar, localizaron a la pareja a un costado de la moto. Pese a trabajar por varios minutos por restablecer los signos vitales, las heridas fueron en órganos importantes, por lo que los declararon fallecidos en el lugar.

(Foto: Jorge Senté/SOY502)

Molestos

Familiares que escucharon las sirenas de los bomberos y la Policía salieron a ver qué había pasado y se toparon con los cuerpos de sus seres queridos, lo que causó conmoción en el sector por la ola de violencia que afecta a otra familia.

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) que llegaron al lugar no pudieron entrevistar a los familiares, ya que se encontraban molestos por lo sucedido y gritaban que todo pasa por la falta de seguridad en el sector.

Los técnicos del Ministerio Público embalaron diez indicios en la escena del ataque. En lo que respecta al vehículo de dos ruedas, el fiscal ordenó que fuera trasladado a un predio bajo el resguardo de la PNC.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue como XX, ya que los familiares se negaron a brindar las identidades de sus seres queridos.