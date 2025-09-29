Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

HONOR lanza descuentos y promociones en los HONOR Days

  • Por Redacción comercial
29 de septiembre de 2025, 10:30
(Fotografía cortesía: HONOR)

(Fotografía cortesía: HONOR)

Con el propósito de acercar la tecnología a más personas, HONOR anunció los HONOR Days, una semana de promociones, descuentos y regalos disponibles en todos los distribuidores autorizados de la marca en Guatemala.

(Fotografía cortesía: HONOR)
(Fotografía cortesía: HONOR)

La actividad se llevará a cabo del 29 de septiembre al 6 de octubre, tiempo en el que los consumidores podrán adquirir dispositivos de lo más reciente, HONOR 400 Series, con versiones de 256GB y 512GB, así como el HONOR 400 PRO y el HONOR Magic 7 Lite, con descuentos de hasta el 30%.

Invitamos a los amantes de la tecnología y la innovación a acercarse a uno de los distribuidores autorizados de HONOR para adquirir su dispositivo favorito a precios especiales y con regalos que hemos preparado especialmente para ellos.
Marcos Cifuentes
, marketing manager de HONOR Guatemala.

Los HONOR Days también se presentan como una oportunidad para renovar dispositivos, adelantar compras de fin de año y conocer las últimas novedades en tecnología móvil.

Los regalos están sujetos a disponibilidad.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar