HONOR lanza descuentos y promociones en los HONOR Days

Con el propósito de acercar la tecnología a más personas, HONOR anunció los HONOR Days, una semana de promociones, descuentos y regalos disponibles en todos los distribuidores autorizados de la marca en Guatemala.
La actividad se llevará a cabo del 29 de septiembre al 6 de octubre, tiempo en el que los consumidores podrán adquirir dispositivos de lo más reciente, HONOR 400 Series, con versiones de 256GB y 512GB, así como el HONOR 400 PRO y el HONOR Magic 7 Lite, con descuentos de hasta el 30%.
Los HONOR Days también se presentan como una oportunidad para renovar dispositivos, adelantar compras de fin de año y conocer las últimas novedades en tecnología móvil.
Los regalos están sujetos a disponibilidad.