HONOR Magic V5: un smartphone plegable impulsado por IA

-

HONOR anunció el HONOR Magic V5, su teléfono inteligente plegable. Diseñado a través del sistema de fabricación impulsado por IA de HONOR, el HONOR Magic V5 redefine la portabilidad en los teléfonos inteligentes plegables. Con un perfil ultradelgado de 8.8 mm y un diseño liviano de solo 217g, combina elegancia con funcionalidad.

Con tecnología de batería Silicon-Carbon de última generación, tiene una capacidad de batería de 5820mAh y un contenido de silicio del 15% en las celdas, lo que brinda una larga duración.

“ Este lanzamiento marca un hito importante en los límites de la innovación móvil, no solo creando un dispositivo, sino un compañero inteligente diseñado para empoderar y amplificar su potencial. ” James Li , CEO global de HONOR.

El HONOR Magic V5 es impulsado con la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lo que garantiza un rendimiento de IA de primer nivel y una inteligencia de alto desempeño en el dispositivo para satisfacer las demandas tanto de negocios como de entretenimiento.

Construido para durar

Diseñado para soportar los elementos con clasificaciones IP58 e IP59 de resistencia al polvo y al agua. Su diseño se ve reforzado por su pantalla resistente a rayones HONOR NanoCrystal Shield y un panel de pantalla interior reforzado con fibra de carbono, que ofrece una resistencia para el uso diario.

El revolucionario sistema de cámara AI Falcon

El HONOR Magic V5 tiene una cámara de teleobjetivo periscopio de 64MP, una cámara principal ultrasensible a la luz de 50MP y una cámara ultra gran angular de 50MP. Mejorado por la tecnología de imagen AI de HONOR, crea diversas posibilidades en la fotografía con funciones como Retrato mejorado por AI, Súper Zoom AI y Captura con detección de movimiento.

(Fotografía cortesía: HONOR)

Productividad maximizada en pantalla

HONOR Magic V5 posee una pantalla interior de 7.95 pulgadas y una pantalla exterior de 6.43 pulgadas, ambas compatibles con el uso de su lápiz óptico para una mayor flexibilidad y opciones para tomar notas, dibujar o interacciones precisas en pantalla. Con el modo Multi-Flex mejorado, los usuarios pueden interactuar con hasta tres aplicaciones simultáneamente, dentro de una sola vista.

Dé rienda suelta a la creatividad

El smartphone plegable facilita la creatividad y la comunicación con sus herramientas de IA entre el dispositivo y la nube. Imagen a video con AI, transforma fotos estáticas en videoclips cortos y realistas en menos de un minuto. Para la edición de fotos, proporciona herramientas sencillas para reposicionar, eliminar, ampliar y mejorar imágenes con ayuda de IA. Foto en movimiento HD captura imágenes en movimiento de alta definición.

Comunicación avanzada

Ofrece traducción en vivo para las llamadas telefónicas con AI. Con esta función de privacidad en el dispositivo, permite la traducción de llamadas en tiempo real en seis idiomas, y Traducción AI, brinda la traducción instantánea de texto y conversación.

Colores

El HONOR Magic V5 fue presentado en los colores: