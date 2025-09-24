Caso Melisa Palacios: Se dirigen a Bonilla como "honorable acusada"

-

"Honorable acusada": la expresión poco común que marcó la audiencia de recusación en el caso Melisa Palacios.

Durante la audiencia celebrada recientemente en la Sala Primera de Apelaciones, en la que se conocía la recusación planteada por María Fernanda Bonilla Archila, contra la jueza Carol Yesenia Berganza, ocurrió un momento inusual que llamó la atención de quienes siguen de cerca el caso por el asesinato de Melisa Palacios.

La magistrada presidenta Regina Brolo (al centro), dirigió la audiencia de recusación contra la jueza Carol Berganza. (Foto: Wilder López/Soy502)

Miriam Regina Brolo Salazar, magistrada presidenta de la Sala, al cederle la palabra a Bonilla, se dirigió a ella con la expresión: "honorable acusada".

Juristas consultados afirman que, si bien, el uso de lenguaje respetuoso es parte del protocolo judicial, esta combinación de palabras no es común en un contexto penal.

La Sala resolvió por unanimidad que la jueza Carol Berganza siga conociendo el caso, rechazando la recusación de la defensa de Bonilla. (Foto: Wilder López/Soy502)

Frase "atípica"

La expresión "honorable" se utiliza habitualmente para referirse a funcionarios públicos, jueces, diputados o personas cuya trayectoria merece respeto público.

En contraste, el término "acusada" implica que una persona está formalmente señalada como responsable de un delito, y en este caso, por un crimen que ha generado una fuerte reacción social.

Consultado por Soy502, un juez de Mayor Riesgo explicó que "no es correcto referirse como honorable a una persona imputada por delitos agravados, ya que podría interpretarse como una forma de favorecerla o legitimar su imagen pública dentro del proceso, lo cual pone en riesgo la apariencia de imparcialidad de los juzgadores.

María Fernanda Bonilla expresa sus alegatos vertidos para recusar a la jueza Carol Verganza del Juzgado de Mayor Riesgo C. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Ese tipo deEl proceso penal debe ser objetivo, y el lenguaje también forma parte del respeto", explicó la fuente.

Además, advirtió que un uso inapropiado de estas expresiones podría incluso ser usado como argumento en futuras recusaciones, o ser considerado por las partes querellantes como una posible señal de sesgo.

Bonilla fue interrumpida

Al intentar intervenir fuera del marco del incidente de recusación, Bonilla fue interrumpida por la magistrada presidenta, quien le recordó los límites establecidos en la audiencia:

"Honorable acusada, como lo hice ver en las reglas de abstinencia, y al concederle la palabra, le indiqué que única y exclusivamente se puede concretar a los incidentes de recusación planteada. Así que, por favor, al respecto; y si no tienen más que intervenir, los de acuerdo, seguimos."

"yo les aseguro que lo que el Ministerio Público les va a decir son mentiras, porque la jueza cometió una falta grave afirmó María Fernanda Bonilla ante los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones. (Video :Wilder López /Soy502) pic.twitter.com/DrnVCpPfw3 — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 23, 2025

Con esta intervención, la magistrada reafirmó que la participación de Bonilla debía limitarse estrictamente al incidente procesal en discusión, y que no era el espacio adecuado para exponer argumentos ajenos al tema de recusación.

Recusación rechazada

A pesar del lenguaje utilizado, los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones resolvieron por unanimidad declarar sin lugar la recusación presentada por la defensa de Bonilla contra la jueza Carol Berganza.

En su resolución, los magistrados dejaron claro que:

La jueza no había externado opinión anticipada sobre el fondo del caso.

sobre el fondo del caso. Su actuar durante la audiencia del 2 de septiembre fue ajustado a derecho y se limitó a resolver conforme a los argumentos procesales.

No se presentó prueba alguna que evidenciara una enemistad grave entre Bonilla y la jueza, como lo exige el Código Procesal Penal para validar una recusación bajo esa causal.

"La juzgadora únicamente se limitó a fundamentar conforme a derecho y en ningún momento emitió criterio personal sobre el asunto que estaba ventilando. No se acreditó enemistad, ni se ha externado opinión que comprometa su imparcialidad," resolvió la Sala.

Con ello, se confirmó que la jueza Berganza continuará conociendo el caso, y el proceso avanza hacia la etapa de juicio, programada para 2026.