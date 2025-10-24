El Hospital de las Obras del Santo Hermano Pedro recibe un tomógrafo nuevo

-

Heineman–Robicsek Foundation y Atrium Health hicieron una donación beneficiando a miles de guatemaltecos que asisten al Hospital de las Obras del Santo Hermano Pedro.

El aporte fue coordinado con el apoyo de la Asociación Amigos Pro Obras Sociales, el cual consistió en un tomógrafo de 128 cortes.

Este equipo de última generación fortalecerá los servicios de diagnóstico médico del hospital, beneficiando a sus pacientes que buscan atención de calidad a precios accesibles o de manera gratuita.

Con esta donación, el hospital estará brindando el servicio de tomografías de tórax, abdomen y cerebro; así como angiografías, evaluaciones cardíacas, oncológicas y planificación de tratamientos especializados.

Gracias a este esfuerzo en conjunto, el hospital podrá realizar estudios médicos con imágenes de alta resolución, menor tiempo de exploración y una reducción significativa en la dosis de radiación.

“ Este proyecto, coordinado por nuestra asociación y con el apoyo de empresas solidarias, es una muestra del compromiso con la salud de los guatemaltecos ” Isabel Molina Botrán , presidenta de la Asociación Amigos Pro Obras Sociales.

Para su funcionamiento, se llevó a cabo un proceso integral de adecuación que incluyó diseño arquitectónico y estructural especializado, cumpliendo con los más altos estándares internacionales de calidad como de seguridad.

Ejecutar esta obra fue posible gracias a la recaudación obtenida por la Rifa "El Hermano Pedro Quiere un Millón de Amigos".