Hospital Roosevelt rechaza a paciente que llevaban los bomberos

Como si se tratara de una Posada Navideña, los bomberos se han encontrado en una situación irregular en los hospitales, pues, a pesar de llevar enfermos graves, les informan que no pueden ser recibidos.

Esto fue denunciado por los Bomberos Municipales Departamentales, quienes informaron que la noche del viernes, el Hospital Roosevelt les notificó que no podían recibir a una paciente que iba grave, con posible contagio de Covid-19.

"Me informan aquí en el Hospital Roosevelt que no nos aceptan a la paciente que indica que tiene 67 de saturación de oxígeno", manifestó uno de los socorristas que llevaban a la mujer en estado de gravedad.

Agregó: "Me dicen que no hay cama, que no hay tomas de oxígeno y me piden que vaya a buscar hospitales. Me indican que vaya a tocar puertas a ver quién nos recibe. Es el segundo día nuevamente y lo mismo".

Sin embargo, más tarde la mujer pudo ser atendida en el hospital temporal del Parque de la Industria, según informaron los Bomberos Municipales Departamentales a Soy502.

Al respecto, Julia Barrera, vocera del Ministerio de Salud, indicó que el Hospital Roosevelt informó que "el equipo multidisciplinario de Hospital implementó un protocolo de atención ante la Emergencia de la Covid 19. Conforme al protocolo implementado se realiza la clasificación de acuerdo a la sintomatología que presenta cada paciente. Todo paciente que llega a las emergencia del Centro Asistencial es atendido", indicaron.