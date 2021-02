En un primer momento, circularon versiones de que el comediante habría sufrido un infarto, pero él lo desmintió.

Ricardo González, “Cepillín”, fue internado la noche del sábado, en el área de urgencias del Corporativo Hospital Satélite, en Naucalpan, México.

Sin embargo, “no me contagié de covid-19, sufrí un accidente al bajar las escaleras, y me lastimé la columna vertebral”, dijo el comediante en una entrevista telefónica, con el programa Chisme No Like.

Según relató, no es la primera vez que sufre una caída y comentó que, a sus 75 años, es una persona muy activa y practica parkour, un entrenamiento deportivo que consiste en superar un recorrido de obstáculos -muros, escaleras o vallas-, realizando movimientos extremos como saltos, acrobacias, escaladas o equilibrio.

Día decisivo

"Cepillín" confirmó que será operado de emergencia por la lesión en la columna, este lunes 1 de marzo , por lo que dirigió una solicitud a sus seguidores: “Le pido a la gente que pidan por mí, para que todo salga bien”, concluyó.

Aunque en un primer momento circularon versiones de que el comediante habría sufrido un infarto, él desmintió tener problemas del corazón, y también negó haberse contagiado de covid-19.