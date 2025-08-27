Versión Impresa
Hurley x Travis: llega a Guatemala la colección edición limitada

  • Por Redacción comercial
27 de agosto de 2025, 14:55
(Fotografía cortesía: Hurley)

Hurley y Travis presentan una colaboración especial que reúne prendas diseñadas para quienes buscan expresar su estilo.

La colección Hurley x Travis estará disponible en Guatemala a partir del 30 de agosto del presente año, a las 12:00 horas, en la tienda Hurley del centro comercial ubicado en la zona 10, ubicada en el tercer nivel de la fase nueva.

(Fotografía cortesía: Hurley)
La edición limitada incluye camisetas, sudaderos, pantalones cortos y bañadores. Cada pieza refleja la esencia creativa de ambas marcas y propone un diseño pensado para el día a día.

El lanzamiento representa una oportunidad para que los asistentes conozcan la colección de primera mano y adquieran las piezas exclusivas de esta colaboración.

Para conocer mas sobre la colección, se puede seguir la cuenta oficial en redes sociales, @hurley.gt.sv

