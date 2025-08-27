Hurley x Travis: llega a Guatemala la colección edición limitada

Hurley y Travis presentan una colaboración especial que reúne prendas diseñadas para quienes buscan expresar su estilo.
La colección Hurley x Travis estará disponible en Guatemala a partir del 30 de agosto del presente año, a las 12:00 horas, en la tienda Hurley del centro comercial ubicado en la zona 10, ubicada en el tercer nivel de la fase nueva.
La edición limitada incluye camisetas, sudaderos, pantalones cortos y bañadores. Cada pieza refleja la esencia creativa de ambas marcas y propone un diseño pensado para el día a día.
El lanzamiento representa una oportunidad para que los asistentes conozcan la colección de primera mano y adquieran las piezas exclusivas de esta colaboración.
Para conocer mas sobre la colección, se puede seguir la cuenta oficial en redes sociales, @hurley.gt.sv