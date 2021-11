"Lo hice a propósito": Ibrahimovic se sincera sobre agresión a César Azpilicueta

El jugador sueco, Zlatan Ibrahimovic, habló sobre el conflicto que tuvo durante un partido de eliminatorias en España-Suecia.

EN CONTEXTO: Repudio por la agresión de Zlatan Ibrahimovic sobre César Azpilicueta

Cerca de quedarse fuera de clasificar al próximo Mundial en Catar, Suecia no pierde las esperanzas.

Pero Zlatan Ibrahimovic para no estar nada bien, pues la experiencia que tuvo en su último partido de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 no fue positiva. Protagonizó un episodio violento con César Azpilicueta, a quien el experimentado delantero agredió por la espalda.

Ibrahimovic, muy frustrado por ver a su selección derrotada ante España por el gol de Álvaro Morata, descargó su enojo sobre el final del partido dándole un golpe con el hombro a Azpilicueta. Fue una agresión en un balón detenido, cuando el balón ni siquiera estaba en juego.

Lo curioso de todo es que el Zlatan no se arrepiente en absoluto, es más, lo volvería a hacer.

“Lo hice a propósito. Fue algo estúpido, pero lo volvería a hacer para hacerle entender”, dijo al atacante de 40 años en una entrevista con "The Guardian".

Según sus palabras, su rival merecía un golpe de ese calibre porque había agredido a un compañero suyo.

“El otro día, en la selección, le di un golpe (a Azpilicueta). Lo hice a propósito. No me avergüenza decirlo, porque hizo una tontería a mi compañero. Fue una estupidez, pero aún así lo hice para que entendiera. ‘No se hace eso, joder. No tienes huevos para hacerlo contra mí. Pero te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí’. Por eso lo hice. ¿Qué puede decir? No me lo dirá a mí, pero sí a mi compañero, que no hará nada porque es demasiado bueno. No estuvo bien por mi parte, pero aún así lo haría. Así soy yo. No me avergüenza decirlo”, profundizó.

Ibrahimovic fue amonestado por el árbitro alemán Felix Brych, quien consideró que no era para expulsión pese a que el delantero sueco se abalanzó sobre su rival sin pelota y de forma muy agresiva.

“No se trata de perderse la eliminatoria. Se trata de hacer entender al tipo que no se toma el pelo a alguien que está tirado (en el suelo). No se ataca a un perro que no ladra. Ataca al que puede hacer algo. Es demasiado fácil meterse con mis compañeros de equipo, que tienen 20 años y son muy buenos chicos. Espero que ahora lo entienda”, insistió.

Mira el momento de la agresión:

Zlatan got a yellow card for this shoulder charge on Azpilicueta pic.twitter.com/64ipgvvm4X — ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2021

*Con información de Infobae.