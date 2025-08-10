Ewan McGregor y Hayden Christensen, los íconos de Star Wars se reencuentran

Ewan McGregor y Hayden Christensen se reencontraron durante una convención en Boston, Massachusetts, EE. UU.
Los actores de Star Wars, quienes interpretaron a Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi, respectivamente, fueron parte de la Fan Expo Boston 2025.
En medio de la ovación del público, McGregor y Christensen se fundieron en un abrazo que demuestra el gran compañerismo que existe entre ambos.
Ambos actores formaron parte del elenco del Episodio II: El ataque de los clones y el Episodio III: la venganza de los Sith, estrenadas en 2002 y 2005, respectivamente.
Este reencuentro no solo emocionó a los presentes, sino a los fans de la franquicia, quienes no quitan el dedo del renglón de ver a McGregor en la segunda temporada de Ahsoka.
El escocés y el canadiense mantienen una gran amistad, que quedó evidenciada cuando Christensen acompañó a McGregor en la revelación de su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, el año pasado.