Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ewan McGregor y Hayden Christensen, los íconos de Star Wars se reencuentran

  • Con información de Priscilla León/Colaboradora
10 de agosto de 2025, 16:38
Los intérpretes actuaron juntos en dos películas de Star Wars. (Foto: Archivo)

Los intérpretes actuaron juntos en dos películas de Star Wars. (Foto: Archivo)

Ewan McGregor y Hayden Christensen se reencontraron durante una convención en Boston, Massachusetts, EE. UU.

TE PUEDE INTERESAR: Liam Neeson habla de su final en "Star Wars"

Los actores mantienen una gran amistad. (Foto: Instagram/Fan Expo Boston)
Los actores mantienen una gran amistad. (Foto: Instagram/Fan Expo Boston)

Los actores de Star Wars, quienes interpretaron a Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi, respectivamente, fueron parte de la Fan Expo Boston 2025.

En medio de la ovación del público, McGregor y Christensen se fundieron en un abrazo que demuestra el gran compañerismo que existe entre ambos.

Ambos actores formaron parte del elenco del Episodio II: El ataque de los clones y el Episodio III: la venganza de los Sith, estrenadas en 2002 y 2005, respectivamente.

Se ha especulado que McGregor podría unirse a la temporada 2 de "Ahsoka". (Foto: Instagram/Fan Expo Boston)
Se ha especulado que McGregor podría unirse a la temporada 2 de "Ahsoka". (Foto: Instagram/Fan Expo Boston)

LEE TAMBIÉN: La curiosa casa con forma de nave de "Star Wars" en Guatemala 

Este reencuentro no solo emocionó a los presentes, sino a los fans de la franquicia, quienes no quitan el dedo del renglón de ver a McGregor en la segunda temporada de Ahsoka.

El escocés y el canadiense mantienen una gran amistad, que quedó evidenciada cuando Christensen acompañó a McGregor en la revelación de su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, el año pasado.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar