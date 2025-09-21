Identifican a hombre fallecido en cancha deportiva ubicada en ruta al Atlántico

- Socorristas constataron que el hombre murió posiblemente por un infarto. TE PUEDE INTERESAR: Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala lamenta fallecimiento de Edgar Sánchez Los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre una persona que se encontraba inconsciente en una cancha deportiva ubicada en el kilómetro 14 de la ruta al Atlántico. Al llegar al lugar, técnicos en urgencias médicas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. De manera preliminar los socorristas indicaron que la causa de muerte pudo ser un infarto. La víctima fue identificada como Justin Pedroza, de 38 años. Luego de confirmar el fallecimiento se notificó a las correspondientes para que llevaran a cabo el procedimiento legal. Los bomberos fueron notificados sobre una persona desmayada, pero al llegar confirmaron que ya no contaba con signos vitales. (Foto: Bomberos Voluntarios) De acuerdo con la información de testigos, el hombre jugaba en un partido de fútbol en el campo de Colonia Guamilco, en el kilómetro 13.8 de la Carretera al Atlántico, cuando manifestó sentirse sofocado. La victima pudió ser sustituida del encuentro futbolistico para tomar un descanso, pero minutos después se desvaneció. Según testigos se sintió sofocado a medio partido y momentos después se desvaneció. (Foto: Bomberos Voluntarios) Compañeros de juego intentaron reanimarlo sin éxito; al llegar los Bomberos Voluntarios confirmaron el fallecimiento. Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 21 de septiembre.