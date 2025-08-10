Identifican a mujer que falleció en la Calzada Atanasio Tzul

Según los socorristas la mujer falleció por causas naturales.
TE PUEDE INTERESAR: Presidenciable baleado en Colombia sufre reversión en su estado clínico
Bomberos Municipales hallaron el cuerpo de una mujer de 32 años sin signos vitales en la Calzada Atanasio Tzul, 31 calle de la zona 8.
Al realizar la evaluación correspondiente, se descartaron signos de violencia, por lo que se determinó que la muerte ocurrió por causas naturales "provocadas probablemente por abstinencia alcohólica" indicaron los Bomberos Municipales.
La fallecida fue identificada como Laura Elizabeth del Cid Felipe, quien fue identificada como amiga y compañera de trabajo de la víctima.
El caso quedó a cargo de fiscales del Ministerio Público (MP) quienes realizarán las diligencias que corresponden.
El hallazgo ocurrió en horas de la tarde de este sábado 9 de agosto.