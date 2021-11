Iker Casillas y Toni Kross explotaron por el Balón de Oro de Messi

Iker Casillas y otros ex jugadores del Real Madrid desataron su furia luego del séptimo Balón de Oro a Messi

El argentino, Lionel Messi logró ganar su séptimo Balón de Oro el pasado lunes 29 de noviembre y desde su entrega "La Pulga" despertó opiniones divididas, principalmente en en los aficionados del Real Madrid en apoyo a Karim Benzema, quien terminó en cuarto lugar en la ceremonia.

Una de las voces mas destacadas fue la del exarquero del Madrid Iker Casillas, quien cuestionó la decisión del jurado de entregarle el premio a Messi en la ceremonia que se realizó en París.

“Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios de fútbol. Para mí, Messi es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia, pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de la temporada. ¡No es tan difícil puñeta! ¡Lo hacen difícil otros!”, escribió en su cuenta de Twitter tras conocerse al ganador del Balón de Oro.

Otras reacciones

El enojo en Madrid fue grande a punto tal que el alemán Toni Kroos también se quejó en un podcast, haciendo énfasis en que Benzema debió ser el número 1.

“En primer lugar, debo decir que no me interesan en absoluto los premios individuales. Pero si los hay, entonces deberían ser justos. En mi opinión, este no es el caso en absoluto. Para mí, Benzema habría sido el número uno si realmente estuvieras buscando al mejor jugador individual del año pasado porque veo de cerca lo excepcional que es. No hay duda de que Messi está al lado de Cristiano Ronaldo como el jugador de esta década y tiene cualidades que otros nunca tendrán. Lo que falla en la elección es sobre todo el primer puesto”, destacó el alemán.

En la misma línea que los jugadores ligados al Real Madrid también se pronunció el alemán, referente del Bayern Münich, Lothar Matthäus.

“Honestamente no entiendo nada”, consideró al ver que el ex Barcelona se impuso a Lewandowski en la votación. “Con todo el respeto que debo a Messi y a los otros grandes futbolistas nominados, ninguno de ellos tenía tantos méritos como Lewandowski”, declaró el actualmente comentarista estrella del canal Sky Alemania.

El actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, fue mucho más sincero a la hora de explicar por qué no hubiese votado a Lionel Messi y planteó su vínculo con el Madrid.

“Tengo un conflicto porque soy del Real Madrid y no puedo votar a un jugador que está fuera del Real Madrid. Si tenía que elegir al mejor, hubiera elegido a Karim (Benzema), segundo Vinicius Jr., tercero Courtois, cuarto Casemiro, quinto Kroos y el sexto, no sé, Camavinga. Hablar de Messi significa hablar de uno que sigue siendo uno de los mejores, puede ser el mejor, es una opinión personal”, destacó el italiano.

El detalle es que la votación terminó con un apoyo absoluto para Messi, quien aventajó por 33 puntos al segundo Robert Lewandowski y le sacó 374 unidades de diferencia a Benzema, que finalizó cuarto detrás de Jorginho.