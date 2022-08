Conmovedor mensaje de Ilse de "Flans" por la muerte de Amparo Serrano

Ilse, actual integrante de "Flans" confesó que está en shock tras anunciarse la muerte de la empresaria y exintegrante del conocido grupo de los 90.

Amparo Serrano, la diseñadora y creadora de Distroller, falleció el viernes 13 de agosto. Cosechó un pasado artístico como cantante de la mano de Mimí e Ivonne, integrantes del grupo "Flans", antes que éste se formara.

Ilse, actual integrante, le dedicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, en el que le agradeció por ser responsable de que entrara a la agrupación que le cambió la vida y recordó su buen sentido del humor.

"Preciosa @amparinserrano. Fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre. Fue tu particular sentido del humor el que me ilusionaba a convivir contigo en ese proyecto de la hermana de Marian al que me estaban invitando a hacer una prueba…¿Flans ? Marian me mostraba los pilotos del programa de Flans en videocasete y si eran puros chistes locales pero con los tuyos me atacaba de la risa", se lee al inicio de su mensaje.

Ilse compartió que sólo la vio pocas veces, sin embargo, se quedó con ganas de que fueran amigas y así poder divertirse con su ingenio. También reconoció que la noticia de su muerte la tiene en shock, pero está segura que si todos venimos a cumplir una misión en la vida, Amparo la cumplió en demasía.

"Te vi 4 o 5 veces personalmente solamente y me quede con las ganas de que fuéramos amigas y reírme de tu ingenio. Entusiasta fan yo, de todos tus logros. Repito, te vi muy pocas veces y me siento de alguna manera conectada contigo. Estoy en shock, estoy en shock, estoy en shock. Amparin si todos estamos aquí para cumplir misión tu ultra cumpliste", se lee.

En los años ochenta fue integrante de Flans junto a Mimí e Ivonne, aunque en ese momento, también estaba Fernanda, de Pandora.

Y con ellas hizo famosas canciones como: “No controles”, “Bazar” y “Tímido”.

También fue integrante del grupo Media Luna, que tuvo algunos éxitos a finales de los años ochentas como “La Luna”, “¿Dime porque tú?” y “Sueños”.

Uno de sus diseños más recordados de Distroller es el de la Virgencita Plis, que se trata de una interpretación creativa de una de las figuras de la Virgen de Guadalupe.