Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Bus volcado! Accidente deja varios heridos en ruta Interamericana

  • Por Geber Osorio
03 de agosto de 2026, 07:40
Un bus extraurbano terminó volcado al sufrir un percance vial este lunes en la ruta Interamericana. (Foto: CVB)

Un bus extraurbano terminó volcado al sufrir un percance vial este lunes en la ruta Interamericana. (Foto: CVB)

Al menos cuatro de las personas heridas han sido trasladadas a un centro asistencial al sufrir graves heridas.

OTRAS NOTICIAS: Temblor sacude parte de Guatemala la madrugada de este lunes

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió durante la mañana de este lunes 3 de agosto en el kilómetro 102 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del cantón Agua Escondida, en Chichicastenango, Quiché.

En el percance vial se vio involucrado un bus extraurbano que terminó volcado luego de que el conductor perdiera el control del mismo por causas que aún no han sido establecidas.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar e indicaron que le brindaron atención prehospitalaria a 10 personas, de las cuales cuatro han sido trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

Más de 10 personas resultaron heridas, cuatro fueron trasladadas a un centro asistencial. (Foto: CVB)
Más de 10 personas resultaron heridas, cuatro fueron trasladadas a un centro asistencial. (Foto: CVB)

Mientras que, Bomberos Municipales Departamentales también atendieron esta emergencia y asistieron en el lugar de los hechos a otras siete personas que no necesitaron su traslado a ningún centro asistencial.

Este vehículo de transporte colectivo con placas de circulación C-335BJK ha obstaculizado parte de la carretera, lo que ha generado tránsito lento en el sector.

El bus volcado obstaculiza parte de la carretera Interamericana. (Foto: Asonbomd)
El bus volcado obstaculiza parte de la carretera Interamericana. (Foto: Asonbomd)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar