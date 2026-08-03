¡Bus volcado! Accidente deja varios heridos en ruta Interamericana

Al menos cuatro de las personas heridas han sido trasladadas a un centro asistencial al sufrir graves heridas.
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Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió durante la mañana de este lunes 3 de agosto en el kilómetro 102 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del cantón Agua Escondida, en Chichicastenango, Quiché.
En el percance vial se vio involucrado un bus extraurbano que terminó volcado luego de que el conductor perdiera el control del mismo por causas que aún no han sido establecidas.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar e indicaron que le brindaron atención prehospitalaria a 10 personas, de las cuales cuatro han sido trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.
Mientras que, Bomberos Municipales Departamentales también atendieron esta emergencia y asistieron en el lugar de los hechos a otras siete personas que no necesitaron su traslado a ningún centro asistencial.
Este vehículo de transporte colectivo con placas de circulación C-335BJK ha obstaculizado parte de la carretera, lo que ha generado tránsito lento en el sector.