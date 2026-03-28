Imágenes posteriores tras incidente en el Palacio Nacional por encapuchados

Tras el fuego quedaron restos calcinados y una carpa con el mensaje "Pan y Circo".
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Las imágenes captadas después del incidente frente al Palacio Nacional de la Cultura muestran los objetos que quedaron en el área tras la llamarada registrada durante el desfile bufo de la Huelga de Dolores, USAC.
Se observa una estructura metálica parcialmente destruida, con residuos carbonizados al rededor frente al portón principal del Palacio.
A pocos metros, se mantuvo instalada una estructura tipo carpa con el mensaje "Pan y Circo".
El incidente ocurrió la tarde del viernes 27 de marzo, en el marco del desfile de la Huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos en el Centro Histórico de la zona 1 capitalina.