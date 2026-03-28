Imágenes posteriores tras incidente en el Palacio Nacional por encapuchados

- Tras el fuego quedaron restos calcinados y una carpa con el mensaje "Pan y Circo". ARTÍCULO RELACIONADO: Encapuchados prenden llamarada frente al Palacio Nacional durante desfile bufo Las imágenes captadas después del incidente frente al Palacio Nacional de la Cultura muestran los objetos que quedaron en el área tras la llamarada registrada durante el desfile bufo de la Huelga de Dolores, USAC. Se observa una estructura metálica parcialmente destruida, con residuos carbonizados al rededor frente al portón principal del Palacio. Estructura metálica calcinada frente al acceso del Palacio. (Foto: Jose Luis Pos/Nuestro Diario) La situación se produjo mientras se realizaba el desfile bufo en zona 1. (Foto: Jose Luis Pos/Nuestro Diario) A pocos metros, se mantuvo instalada una estructura tipo carpa con el mensaje "Pan y Circo". Una carpa con el mensaje “Pan y Circo” frente al portón principal del Palacio. (Foto: Jose Luis Pos/Nuestro Diario) Los hechos ocurrieron frente al acceso principal del Palacio Nacional de la Cultura. (Foto: Jose Luis Pos/Nuestro Diario) El incidente ocurrió la tarde del viernes 27 de marzo, en el marco del desfile de la Huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos en el Centro Histórico de la zona 1 capitalina. Encapuchados prenden llamarada frente al Palacio Nacional de Cultura. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)