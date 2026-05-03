Imágenes sorprendentes de actividad eléctrica registrada este domingo (video)

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El cielo se tiñó de rojo en una parte del país.

Un video viralizado en redes sociales muestra el momento en que el cielo se tiñe de rojo debido a la actividad eléctrica durante la madrugada del domingo 3 de mayo.

El video fue captado en Zacapa, donde se observa la Sierra de las Minas envuelta en nubosidad y acompañada de intensos rayos eléctricos.

Mira:

Un clima muy variado

Altas temperaturas se han registrado en el territorio nacional durante las mañanas de los últimos días.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reporta que las condiciones climáticas cambiarán en horas de la tarde, en donde se espera presencia de fuertes lluvias con viento y actividad eléctrica.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 03 DE MAYO DE 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/VKCxFcTjbx — INSIVUMEH (@insivumehgt) May 3, 2026

No se descarta posible caída de granizo en algunos departamentos y la Ciudad de Guatemala, esto ante la influencia de un fenómeno climático que ha impactado la península de Yucatán, México.