La actividad que generará tránsito en los alrededores del Aeropuerto La Aurora

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) recomienda precauciones ante el desfile navideño que recorrerá los alrededores del Aeropuerto Internacional La Aurora, este domingo 7 de diciembre.
A partir de las 19:00 a las 20:00 horas se realizará este desfile, que sale desde la 7a. avenida de la zona 13 hacia la Colonia Nueva Aurora, Aurora I, Aurora II, Santa Fe, Colonia Libertad y finalizará en la 25a. calle zona 13 en la Colonia Berlín.
Por ello, la DGAC solicita a los usuarios con vuelos programados en ese horario que anticipen su llegada, para evitar contratiempos y retrasos en su ingreso.