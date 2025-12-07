Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La actividad que generará tránsito en los alrededores del Aeropuerto La Aurora

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de diciembre de 2025, 10:11
Si pasarás por el sector, toma rutas alternas. (Foto: archivo/Sy502)&nbsp;

Si pasarás por el sector, toma rutas alternas. (Foto: archivo/Sy502) 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) recomienda precauciones ante el desfile navideño que recorrerá los alrededores del Aeropuerto Internacional La Aurora, este domingo 7 de diciembre.

OTRAS NOTICIAS: Este será el recorrido del "Desfile Navideño" para este domingo 7 de diciembre

A partir de las 19:00 a las 20:00 horas se realizará este desfile, que sale desde la 7a. avenida de la zona 13 hacia la Colonia Nueva Aurora, Aurora I, Aurora II, Santa Fe, Colonia Libertad y finalizará en la 25a. calle zona 13 en la Colonia Berlín.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Por ello, la DGAC solicita a los usuarios con vuelos programados en ese horario que anticipen su llegada, para evitar contratiempos y retrasos en su ingreso.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar