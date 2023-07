El impactante tornado que ha causado pánico en Italia

-

Un violento tornado azotó este viernes 21 de julio la ciudad de Milán, Italia.

en las últimas horas un video en donde se muestra el momento exacto en que un inesperado tornado pasa por Milán, Italia.

El torbellino azotó fuertemente este viernes 21 de julio a la ciudad de Milán, desatando inundaciones, desbordamientos y árboles caídos.

| Escenas horribles de un gran tornado que golpea Milán, Italia. pic.twitter.com/lZhb9WsOwD — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) July 21, 2023

De momento, se desconocen las causas exactas de como se formó el tornado, aunque a través las imágenes se visualiza la fuerza con que este fenómeno ha golpeado la ciudad, llevándose todo lo que encuentre a su paso.

Los Bomberos de la región han realizado alrededor de 110 intervenciones debido al mal tiempo. No se han reportado hasta ahora, personas heridas.

Cabe mencionar que este fenómeno meteorológico sucedió mientras el hemisferio norte sufre de temperaturas extremas sin precedentes.