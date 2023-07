Captan misterioso pez gigante con "agujeros" en el cuerpo

-

Un equipo de buzos se encontraron con un pez remo gigante con extraños agujeros en el cuerpo.

Un grupo de buzos a través de las redes sociales compartieron asombrosas imágenes del momento en que encuentran un enorme pez remo.

El avistamiento de la misteriosa criatura marina fue cerca del distrito de Ruifang, en Taipei.

Sin embargo, después de ser captado el pez remo en las costas de Taiwan, ha desatado temor entre los habitantes de la región ya que estas especies están asociadas a que predicen sismos y tsunamis.

El nombre de este animal acuático significa "Mensajero del palacio del dios del mar".

Los buzos que además de sorprenderse por el tamaño de la criatura, pudieron visualizar que el pez tenía marcas de mordidas que recibió de algún depredador.

De acuerdo con los especialistas, señalaron que los agujeros en el cuerpo del pez podrían ser mordeduras que pudo recibir al intentar escapar del ataque de un tiburón.

"Debía de estar moribundo, así que nadó hacia aguas menos profundas", dijo el instructor de buceo Wang Cheng-Ru, quien ha visto por primera vez un pez de este tipo en todos sus años de submarinismo.

El pez remo medía aproximadamente 2.5 metros de largo y tenía unos ojos saltones y redondos.

Este pez tiene la fama de predecir sismos ya que de acuerdo con la cultura nipona, estas criaturas llegan a la playa antes de que se produzcan terremotos o tsunamis, aunque los científicos mencionan que solo es un "mito".