¡Impactó contra un auto! Mujer muere en trágico accidente (video)

El cuerpo de la víctima quedó sobre el asfalto.
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Un trágico accidente se registró el martes 19 de mayo a inmediaciones de Buena Vista, La Democracia, Huehuetenango.
Una mujer se conducía en su motocicleta cuando, por razones desconocidas, impactó contra un vehículo que venía en la vía contraria.
Debido al fuerte impacto, la víctima, quien fue identificada como Harin Recinos, falleció en el lugar.
Hasta ahora se desconocen los detalles del incidente, pero fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.