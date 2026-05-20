Capturan a ocho hombres por robo de furgón en Sanarate

Ocho hombres terminaron capturados y agentes de la PNC lograron recuperar el furgón y la mercadería que transportaba.
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La policía Nacional Civil reportó este miércoles, la captura de ocho personas en El Progreso, al ser sorprendidos con un furgón cargado de mercadería, el cual había sido robado.
Según el reporte policial, el operativo que fue desarrollado por agentes de la comisaría 53 y del Grupo de Reacción Inmediata permitió la captura de los señalados en el kilómetro 55 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Sanarate.
Durante las inspecciones, se incautaron celulares y un bloqueador de GPS, el cual presuntamente era utilizado para cometer los robos.
En este año se han capturado a 228 asaltantes en flagrancia a nivel nacional.
El operativo policial sigue en desarrollo junto con fiscales, por lo que no se descartan más diligencias relacionadas con el caso.